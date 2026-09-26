मुश्ताक खान के जनाजे में नहीं पहुंचा बॉलीवुड, भड़के रजा मुराद- कोई बड़ा चेहरा नहीं आया

भले ही रजा ने किसी कलाकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस पर दुख जताया कि सितारे मुश्ताक खान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 मिनट का समय भी नहीं निकाल सके।

दिवंगत अभिनेता के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा, "ना उन्होंने किसी की चमचागिरी की, वो बस अपने काम के बलबूते पर यहां तक पहुंचे हैं।" रजा ने स्पष्ट किया कि मुश्ताक ने अपनी पहचान सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर बनाई थी।