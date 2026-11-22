मुराद बोले, "मैंने बच्चन साहब के अलावा उनके जैसा ऊर्जावान इंसान कोई और नहीं देखा। ये उन्हें ईश्वर से मिला हुआ एक तोहफा है।"

मौजूदा पीढ़ी के अगले सुपरस्टार के सवाल पर उन्होंने कहा, "नए कलाकारों को अभी खुद को साबित करना होगा, सिर्फ एक फिल्म काफी नहीं है। यहां तक कि राजेंद्र कुमार के पास भी 'लव स्टोरी' जैसी एक ही बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन मुझे लगता है कि रणवीर सिंह इस पीढ़ी के सुपरस्टार बन सकते हैं।"