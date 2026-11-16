थाईलैंड में छाए रवि दुबे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो; फैंस ने लुटाया प्यार
रवि दुबे, जिन्होंने फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, अचानक थाईलैंड में छा गए हैं। वहां उनके फैंस उनके किरदार को लेकर एडिटेड वीडियो और पोस्ट साझा कर रहे हैं।
रवि ने बताया कि जब उन्होंने एक्स और इंस्टाग्राम देखा तो उन्हें थाई भाषा में कैप्शन वाले वीडियो एडिट्स और लोगों की प्रतिक्रियाएं नजर आईं।
यह देखकर पता चलता है कि 'रामायण' जैसी कहानियां आज भी दुनियाभर के लोगों को किस तरह एक-दूसरे से जोड़ती हैं।
'रामायण' ने पार किया 1,000 करोड़ का आंकड़ा
'रामायण' सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में पसंद की जा रही है। इस फिल्म ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि जैसे सितारे हैं। अपनी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों की वजह से दक्षिण-पूर्व एशिया में इसे खूब पसंद किया गया।
रवि ने बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी टीम की मेहनत का नतीजा थी और लक्ष्मण का किरदार निभाना उनके लिए किसी सम्मान से कम नहीं था। इसका अगला भाग दिवाली 2028 में रिलीज होगा!