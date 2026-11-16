थाईलैंड में छाए रवि दुबे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो; फैंस ने लुटाया प्यार

'रामायण' सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में पसंद की जा रही है। इस फिल्म ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि जैसे सितारे हैं। अपनी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों की वजह से दक्षिण-पूर्व एशिया में इसे खूब पसंद किया गया।

रवि ने बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी टीम की मेहनत का नतीजा थी और लक्ष्मण का किरदार निभाना उनके लिए किसी सम्मान से कम नहीं था। इसका अगला भाग दिवाली 2028 में रिलीज होगा!