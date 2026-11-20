'रामायण' में रणबीर कपूर के साथ काम कर खुश हैं रवि दुबे

रणबीर कपूर के साथ कैसा है रवि दुबे का रिश्ता? बोले- वो बड़े भाई जैसे हैं

लेखन अंशिका शुक्ला 06:11 pm Nov 20, 202606:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रवि दुबे इन दिनों फिल्म 'रामायण' को मिल रही तारीफों और दर्शकों के प्यार से खुश हैं। फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा जा रहा है। इसके साथ ही रणबीर कपूर के साथ उनकी पर्दे पर दिखने वाली जोड़ी और आपसी तालमेल भी दर्शकों को पसंद आ रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रवि ने रणबीर के साथ काम करने का अनुभव साझा किया और बताया कि वह उन्हें बड़े भाई की तरह मानते हैं।