नानी की 'द पैराडाइज' का धमाकेदार खुलासा, अनिरुद्ध रविचंद्रन के लाइव कॉन्सर्ट में रिलीज होगा दूसरा गाना
क्या आप नए संगीत का इंतजार कर रहे हैं? नानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' का दूसरा गाना सबसे पहले अनिरुद्ध रविचंद्रन के लाइव कॉन्सर्ट में लॉन्च होगा।
यह कॉन्सर्ट डलास में 28 अगस्त को रखा गया है। गाने के बोल कसरला श्याम ने लिखे हैं और इसमें लोक संगीत की झलक मिलेगी।
यह नया गाना 29 अगस्त से सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। पूरी फिल्म 24 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
'द पैराडाइज' में फिर साथ आए श्रीकांत और नानी
श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। 'दसारा' के बाद यह फिल्म उन्हें और नानी को एक बार फिर साथ ला रही है। नानी इस फिल्म में जदल नाम के एक आदिवासी नेता की भूमिका निभा रहे हैं।
जदल समाज में गहरे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है। उनके साथ कायादू लोहार सह-कलाकार के तौर पर नजर आएंगी।
इसके अलावा, मोहन बाबू, राघव जुयाल और संपोर्नेश बाबू भी फिल्म में अहम किरदारों में दिखेंगे। एक अच्छी खबर यह भी है कि इस साल की शुरुआत में आया फिल्म का पहला गाना 'आया शेर' दर्शकों को खूब पसंद आया था।
यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम सहित आठ भाषाओं में रिलीज की जाएगी।