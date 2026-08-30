बॉक्स ऑफिस पर रवि तेजा की 'इरुमुडी' का तहलका, दुनियाभर में कमाए 153 करोड़; बनी साल की सबसे बड़ी हिट
रवि तेजा की नई फिल्म 'इरुमुडी' बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है। 30 अगस्त, 2026 तक इस फिल्म ने दुनियाभर में 153 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है और यह इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है।
भारत में फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अपने दूसरे शनिवार को फिल्म ने देश में 14.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 134 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, वहीं विदेशों में भी फिल्म का जादू चल रहा है और वहां से इसने लगभग 17 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
'RRR' और 'पुष्पा 2' की राह पर 'इरुमुडी'
'इरुमुडी' ने तेलुगू राज्यों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 'RRR' के बाद अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कमाई की, वहीं दूसरे शनिवार को भी ये 'RRR' और 'पुष्पा 2' के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। खास बात ये है कि फिल्म ने यह सफलता बिना महंगे टिकट और बिना किसी बड़ी रिलीज की टक्कर के हासिल की है।
इस फिल्म से अभिनेता रवि तेजा को भी भारी मुनाफा हुआ है। उन्होंने निजाम क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अपने पास रखे थे, जिससे वो इस अकेली फिल्म से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा सकते हैं। ये उनकी सामान्य फीस (7-8 करोड़ रुपये) से कई गुना ज्यादा है।