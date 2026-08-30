बॉक्स ऑफिस पर रवि तेजा की 'इरुमुडी' का तहलका, दुनियाभर में कमाए 153 करोड़; बनी साल की सबसे बड़ी हिट

'इरुमुडी' ने तेलुगू राज्यों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 'RRR' के बाद अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कमाई की, वहीं दूसरे शनिवार को भी ये 'RRR' और 'पुष्पा 2' के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। खास बात ये है कि फिल्म ने यह सफलता बिना महंगे टिकट और बिना किसी बड़ी रिलीज की टक्कर के हासिल की है।

इस फिल्म से अभिनेता रवि तेजा को भी भारी मुनाफा हुआ है। उन्होंने निजाम क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अपने पास रखे थे, जिससे वो इस अकेली फिल्म से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा सकते हैं। ये उनकी सामान्य फीस (7-8 करोड़ रुपये) से कई गुना ज्यादा है।