रवि तेजा की 'इरुमुड़ी' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 5 दिन में 100 करोड़ पार
रवि तेजा की नई फिल्म 'इरुमुड़ी' ने रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में ही दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोलो फिल्म बन गई है।
शिवा निर्वाण के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पिता-बेटी के गहरे रिश्ते को धार्मिक पृष्ठभूमि में दिखाया गया है।
बंपर ओपनिंग वीकेंड के बाद, फिल्म ने हफ्ते के बाकी दिनों में भी अच्छी कमाई करना जारी रखा।
'इरुमुड़ी' ने 'धमाका' को छोड़ा पीछे
'इरुमुड़ी' ने रवि की पिछली सोलो हिट फिल्म 'धमाका' (जिसने 82.81 करोड़ रुपये कमाए थे) को भी पीछे छोड़ दिया है।
सिर्फ पांचवें दिन (25 अगस्त) फिल्म ने भारत में 12.20 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसकी ज्यादातर कमाई तेलुगु वर्जन के 3,184 शो से हुई।
फिल्म ने विदेशों में भी अच्छी कमाई की है, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई 103.55 करोड़ रुपये हो गई है। इसी के साथ, यह इस साल की टॉप तेलुगु फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही।