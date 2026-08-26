रवि तेजा की 'इरुमुड़ी' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 5 दिन में 100 करोड़ पार

'इरुमुड़ी' ने रवि की पिछली सोलो हिट फिल्म 'धमाका' (जिसने 82.81 करोड़ रुपये कमाए थे) को भी पीछे छोड़ दिया है।

सिर्फ पांचवें दिन (25 अगस्त) फिल्म ने भारत में 12.20 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसकी ज्यादातर कमाई तेलुगु वर्जन के 3,184 शो से हुई।

फिल्म ने विदेशों में भी अच्छी कमाई की है, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई 103.55 करोड़ रुपये हो गई है। इसी के साथ, यह इस साल की टॉप तेलुगु फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही।