जानिए 'इरुमुडी' ने 21वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए कितने करोड़?
मनोरंजन
रवि तेजा की तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' के लिए बॉक्स ऑफिस पर राह बहुत आसान नहीं रही है। 21वें दिन फिल्म की कमाई फिर कम हो गई।
इस दिन 1,597 शो से इसने सिर्फ 1.60 करोड़ रुपये कमाए। फिर भी, सिनेमाघरों में 3 हफ्ते पूरे करने के बाद, फिल्म ने दुनिया भर में कुल 225 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है।
एक फिल्म के लिए यह बुरा नहीं है।
'इरुमुडी' को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से मिले 1.65 करोड़
'इरुमुडी' की 21वें दिन की ज्यादातर कमाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आई। इन दोनों राज्यों से फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपये बटोरे।
कर्नाटक और तमिलनाडु से भी थोड़ी कमाई हुई। विदेशों से भी उस दिन फिल्म को 5 लाख रुपये मिले।
इन सभी कमाई के चलते ही फिल्म अपने शानदार ग्लोबल टोटल तक पहुंच पाई है।
'इरुमुडी' दर्शकों को अब भी खींच रही
'इरुमुडी' फिल्म अब भी दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रही है।