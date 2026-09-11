जानिए 'इरुमुडी' ने 21वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए कितने करोड़?

रवि तेजा की तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' के लिए बॉक्स ऑफिस पर राह बहुत आसान नहीं रही है। 21वें दिन फिल्म की कमाई फिर कम हो गई।

इस दिन 1,597 शो से इसने सिर्फ 1.60 करोड़ रुपये कमाए। फिर भी, सिनेमाघरों में 3 हफ्ते पूरे करने के बाद, फिल्म ने दुनिया भर में कुल 225 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है।

एक फिल्म के लिए यह बुरा नहीं है।