रवि तेजा और हसिथ गोली इस फिल्म में साथ आएंगे नजर, जानिए कब होगी रिलीज?
मनोरंजन
अभिनेता रवि तेजा निर्देशक हासिथ गोली के साथ एक नई तेलुगु फिल्म में काम करने जा रहे हैं। यह फिल्म 14 जनवरी, 2027 को संक्रांति त्योहार के मौके पर रिलीज होगी।
फिलहाल, इस प्रोजेक्ट का नाम #SVC64 रखा गया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस कर रही है।
फिल्म को 'एंटरटेनमेंट हार्डकोर' बताया जा रहा है। प्रोडक्शन हाउस ने रवि की हालिया हिट फिल्म 'इरुमुडी' की भी तारीफ की है।
रवि-हासिथ की जोड़ी पर फैंस में चर्चा
इस जोड़ी को लेकर फैंस में अभी से काफी उत्साह दिख रहा है। तेजा की एनर्जी भरी अदाकारी और हासिथ के सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग व ह्यूमर का मेल कुछ खास होने का वादा करता है।
फिल्म की कास्ट से जुड़ी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस का कहना है कि अगले साल दर्शक एक बेहद मनोरंजक और ताजगी भरे अनुभव का मजा ले पाएंगे।