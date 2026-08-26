रवि तेजा और हसिथ गोली इस फिल्म में साथ आएंगे नजर, जानिए कब होगी रिलीज?

अभिनेता रवि तेजा निर्देशक हासिथ गोली के साथ एक नई तेलुगु फिल्म में काम करने जा रहे हैं। यह फिल्म 14 जनवरी, 2027 को संक्रांति त्योहार के मौके पर रिलीज होगी।

फिलहाल, इस प्रोजेक्ट का नाम #SVC64 रखा गया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस कर रही है।

फिल्म को 'एंटरटेनमेंट हार्डकोर' बताया जा रहा है। प्रोडक्शन हाउस ने रवि की हालिया हिट फिल्म 'इरुमुडी' की भी तारीफ की है।