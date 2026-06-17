इस दिन से शुरू हाे रहा नया रियलिटी शो 'अलायंस'

कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' में दिखेगी पिता-बेटी की जोड़ी, आखिर कौन होंगे वो?

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am Jun 17, 202610:05 am

क्या है खबर?

कुणाल खेमू ने अपनी नई रियलिटी सीरीज 'अलायंस' का ऐलान जब से किया है, लोगों का उत्साह चरम पर है। इसमें 16 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे जिनके नामों को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलों की बाढ़ आ गई है। हालिया अपडेट में पता चला है कि सीरीज में एक मशहूर पिता अपनी बेटी के साथ शामिल होने वाला है। यही नहीं, कुछ और सितारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।