रियलिटी सीरीज 'अलायंस' का हुआ ऐलान

कुणाल खेमू लेकर आए नई रियलिटी सीरीज 'अलायंस', जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 01:21 pm Jun 16, 202601:21 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता से निर्देशक बन चुके कुणाल खेमू अब होस्ट की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहली रियलिटी सीरीज 'अलायंस' का ऐलान पोस्टर के साथ कर दिया है। यह 'बिग ब्रदर' और 'द वॉयस' जैसे रियलिटी शो के निर्माता जॉन डी मोल के मशहूर डच शो का पहला अंतरराष्ट्रीय अनुकूलन है, जिसे भारत में बनिजय एशिया द्वारा निर्मित किया गया है। निर्माताओं ने रियलिटी सीरीज की रिलीज तारीख और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी बताया है।