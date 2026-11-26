रवि किशन को कलंक मानने लगे थे उनके पिता

रवि किशन का खुलासा- पिता मुझे मार डालना चाहते थे, कहते थे ये लड़का 'कलंक' बनेगा

लेखन नेहा शर्मा 04:29 pm Nov 26, 202604:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेता-राजनेता रवि किशन ने 'कॉफी विद करण सीजन 9' के ताजा एपिसोड में अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों और अभिनय के सपने के प्रति पिता के कड़े विरोध पर खुलकर बात की। 24 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हुए करण जौहर के इस चैट शो में अक्षय कुमार के साथ नजर आए किशन ने याद किया कि अभिनय चुनने के फैसले पर उनके पिता कभी उन्हें मार डालना चाहते थे। उन्होंने अपने कठिन सफर के कई किस्से साझा किए।