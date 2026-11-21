करण ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'जब अक्षय ने इस जोड़ी का सुझाव दिया तो मुझे पता था कि बहुत मजा आने वाला है। हालांकि, इतने ज्यादा मनोरंजन के लिए तो मैं भी तैयार नहीं था!"

जहां एक ओर रवि के जवाबों ने समा बांधा, वहीं अक्षय के खास अंदाज ने हंसी का तड़का लगाया। रवि के बारे में अक्षय ने कहा, "मैं उनके मजाकिया अंदाज के बारे में जानता हूं, लेकिन वह असल में बहुत भावुक इंसान हैं।"