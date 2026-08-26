रवि किशन ने अनुपम खेर और बोमन ईरानी को सिखाया वायरल डांस, फैंस ने की जमकर तारीफ
मनोरंजन
रवि किशन अब 'खोसला का घोसला 2' का हिस्सा बन गए हैं। उनका स्वागत करने के लिए अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो साझा किया है।
इसमें बोमन ईरानी और प्रवीण डबास भी रवि के वायरल डांस स्टेप को दोहराने की कोशिश करते दिखे। अनुपम ने मजाकिया अंदाज में इसे 'क्लिपफुट' कैप्शन दिया।
इस वीडियो के जरिए दर्शकों में इस बेहद पसंद की जाने वाली कॉमेडी के सीक्वल को लेकर खूब चर्चा शुरू हो गई है।
इन कलाकारों की हुई 'खोसला का घोसला 2' में वापसी
प्रशांत बंगिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शोरे, प्रवीण डबास और तारा शर्मा जैसे पुराने सितारे वापसी कर रहे हैं।
इनके साथ दिव्या खोसला और रवि भी जुड़ गए हैं। पहली फिल्म की मिडिल-क्लास कॉमेडी ने इसे कल्ट फेवरिट बना दिया था। अब यह सीक्वल 28 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाला है।