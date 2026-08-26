रवि किशन ने अनुपम खेर और बोमन ईरानी को सिखाया वायरल डांस, फैंस ने की जमकर तारीफ

रवि किशन अब 'खोसला का घोसला 2' का हिस्सा बन गए हैं। उनका स्वागत करने के लिए अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो साझा किया है।

इसमें बोमन ईरानी और प्रवीण डबास भी रवि के वायरल डांस स्टेप को दोहराने की कोशिश करते दिखे। अनुपम ने मजाकिया अंदाज में इसे 'क्लिपफुट' कैप्शन दिया।

इस वीडियो के जरिए दर्शकों में इस बेहद पसंद की जाने वाली कॉमेडी के सीक्वल को लेकर खूब चर्चा शुरू हो गई है।