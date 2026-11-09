'रामायण' का मजाक उड़ाने का था इरादा, लेकिन फिल्म ने रवि गुप्ता का दिल जीत लिया
कॉमेडियन रवि गुप्ता ने फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' की खिंचाई करने का मन बनाया था, लेकिन फिल्म देखने के बाद वह सच में प्रभावित हुए।
उन्होंने खुद बताया कि फिल्म के विजुअल्स और बेहतरीन तकनीकी काम ने उनका दिल जीत लिया।
साथ ही, यश का रावण और रवि दुबे का लक्ष्मण के किरदार उन्हें बेहद पसंद आए, जिन्होंने कहानी को और दमदार बना दिया।
रवि ने जिम्मर के संगीत को बताया बड़ी जीत
रवि ने हंस जिम्मर के शानदार संगीत को फिल्म की एक बड़ी जीत बताया। उनका मानना है कि यह संगीत भारतीय सिनेमा को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस फिल्म की अंतरराष्ट्रीय अपील 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' जैसी है। रवि ने साफ तौर पर कहा कि यह उनकी निजी राय है और उन्हें इस रिव्यू के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए हैं।
उनके विचारों में आया यह बदलाव दिखाता है कि 5 नवंबर, 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने उन्हें कितना चौंकाया और प्रभावित किया है।