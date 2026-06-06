रवीना टंडन ने एयरपोर्ट से बचाई जान, 'भैरव' को कुछ ही घंटों में मिल गया नया परिवार

'भैरव' को मिला नया आशियाना

सबसे अच्छी बात ये रही कि भैरव को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और उसे जल्द ही एक नया घर मिल गया। नई दिल्ली के कुछ नेक दिल लोगों ने उसे गोद ले लिया।

इस पर रवीना टंडन ने कृष्णप्रिया जी और भैरव की मदद करने वाले सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस दिन को बहुत खास और सार्थक बताया। ये घटना एक खूबसूरत मिसाल है कि जब लोग बेजुबान और जरूरतमंद जानवरों के लिए मिलकर आगे आते हैं तो कितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं।

