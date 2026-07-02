मणिरत्नम, सूर्या और ज्योतिका ने 'बालन: द बॉय' को बताया सबसे खास

ज्योतिका, सूर्या ने की 'बालन: द बॉय' की जमकर तारीफ

जाने-माने अभिनेता सूर्या और उनकी पत्नी ज्योतिका ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की, ज्योतिका ने 'बालन: द बॉय' को 'मास्टरपीस' बताया। उन्होंने निर्देशक चिदंबरम, लेखक जिथू माधवन और फिल्म के कलाकारों (जिसमें फरजाना पलथिंगल और टोविन थॉमस जैसे कलाकार शामिल हैं) के काम की तारीफ की।

इसके साथ ही, ज्योतिका ने संगीतकार सुशीन श्याम और सिनेमैटोग्राफर शिजु खालिद के काम की भी खूब सराहना की।

सूर्या ने कहा कि यह 'मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक और शानदार फिल्म' है। उन्होंने खासकर इसमें दिखने वाली नई प्रतिभाओं और कहानी कहने के अनूठे अंदाज की तारीफ की।