रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मायसा' का टीजर जारी, खूंखार अवतार उड़ा देगा होश

लेखन ज्योति सिंह
Dec 24, 2025
12:33 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपने हर किरदार से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ती हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' में उन्होंने ड्रैकुला 'ताड़का' का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पंसद किया। अगली फिल्म में उनका खूंखार अवतार नजर आने वाला है जिसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। दरअसल रश्मिका की पैन इंडिया फिल्म 'मायसा' का टीजर जारी कर दिया गया है। इस नायिका प्रधान एक्शन थ्रिलर फिल्म में उनका साहसिक लुक लोगों का दिल जीत रहा है।

फिल्म

2026 में रिलीज होगी 'मायसा' 

रश्मिका ने फिल्म 'मायसा' की पहली झलक जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है। हम बस एक शाम के लिए कुछ मजेदार करना चाहते थे जिससे आपको आज की दुनिया दिखा सकें और बाकी गंभीर बातें? ओह्ह्ह्होहोहोहोइओ, आप उन्हें कुछ महीनों में देखेंगे।' इस पैन इंडिया फिल्म को 2026 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन तारीख का ऐलान होना बाकी है। रवींद्र पुल्ले द्वारा निर्देशत फिल्म की कहानी गोंड जनजाति की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए एक झलक

