LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना ने किया अपनी शादी का ऐलान, फैंस को दिया 'VIROSH' का बड़ा सरप्राइज
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना ने किया अपनी शादी का ऐलान, फैंस को दिया 'VIROSH' का बड़ा सरप्राइज
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना ने लगाई अपने रिश्ते पर माेहर

विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना ने किया अपनी शादी का ऐलान, फैंस को दिया 'VIROSH' का बड़ा सरप्राइज

लेखन नेहा शर्मा
Feb 23, 2026
12:41 am
क्या है खबर?

सालों से चली आ रही अटकलों और प्रशंसकों के लंबे इंतजार पर आखिरकार विराम लग गया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे चहिते कलाकार, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला नोट साझा कर इस जोड़ी ने अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी है। सबसे दिलचस्प ये है कि विजय और रश्मिका ने अपनी शादी का आधिकारिक नाम 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' रखा है।

ऐलान

अपनी शादी को दिया फैंस का दिया नाम

रश्मिका और विजय ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को आधिकारिक कर दिया है। अपने भविष्य की योजनाओं को साझा करते हुए इस जोड़ी ने अपनी शादी को 'द वेडिंग ऑफ विरोश' नाम दिया है। आपको बता दें कि 'विरोश' (Virosh) नाम प्रशंसकों द्वारा विजय और रश्मिका के नामों को जोड़कर बनाया गया है। उनकी शादी का ये नाम किसी वेडिंग प्लानर या पारिवारिक परंपरा से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से उनके प्रशंसकों को समर्पित है।

आभार

विजय-रश्मिका ने अपने फैंस को दिया ढेर सारा प्यार और झप्पियां

विजय और रश्मिका ने अपने साझा नोट में दिल छू लेने वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा, 'हमारे सबसे प्रिय अपनों, इससे पहले कि हम कुछ तय करते,आप हमेशा हमारे साथ थे। आपने हमें इतना प्यार दिया और एक नाम दिया... 'विरोश', इसलिए आज हम अपने इस मिलन को आपके सम्मान में नाम दे रहे हैं 'विरोश की शादी'। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, आप हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। ढेर सारा प्यार और झप्पियां।'

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

विजय-रश्मिका ने किया ये पोस्ट

Advertisement

शादी

26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे रश्मिका-विजय

खबरें हैं कि रश्मिका और विजय 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पिछले कई सालों से दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियों में बनी हुई थीं। हालांकि, दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त ही बताया, लेकिन प्रशंसकों की पैनी नजरों से कुछ नहीं छिप सका। अब इस आधिकारिक घोषणा के साथ उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है और 'अच्छे दोस्तों' का ये सफर अब 'विरोश' की शादी तक पहुंच गया है।

Advertisement