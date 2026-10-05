विजय की बात सुन क्यों रो पड़ी थीं रश्मिका मंदाना

विजय देवरकोंडा की इस बात से रो पड़ी थीं रश्मिका मंदाना, अब सालों बाद किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 12:08 pm Oct 05, 202612:08 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने 'गीता गोविंदम' के सेट पर विजय देवरकोंडा से पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती बातचीत के दौरान विजय की एक बात से वह परेशान हो गई थीं। रश्मिका ने कहा कि वह शुरुआत में विजय को 'सर' कहकर बुलाती थीं, क्योंकि वह उनसे ज्यादा अनुभवी थे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सेट पर बज रहे संगीत से जुड़ी एक घटना ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि वो रो पड़ी थीं