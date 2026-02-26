रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बने पति-पत्नी, टीम ने पैपराजी को बांटी मिठाइयां

शादी

उदयपुर में चल रहा शादी समारोह का जश्न, शाम को निभाई जाएगी दूसरी रस्म

मानव मंगलानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया है जिसमें रश्मिका और विजय के परिवार वाले मीडियाकर्मियों को व्यक्तिगत रूप से मिठाई के डिब्बे दे रहे हैं। शादी का यह जश्न उदयपुर के बाहर अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित ITC मेमेंटोस होटल में चल रहा है। परिवार और करीबी रिश्तेदाराें की मौजूदगी में, रश्मिका और विजय ने आंध्र प्रदेश की परंपरा को अपनाते हुए शादी की है। शाम को दोनों कर्नाटक की परंपरा कोडवा समारोह के अंर्तगत शादी करेंगे।