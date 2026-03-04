रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फैंस के लिए रखी दावत

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फैंस के लिए रखी दावत, वीडियो जीत लेगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 10:25 am Mar 04, 202610:25 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें नवविवाहित जोड़े को अपने फैंस के साथ कुछ पल व्यक्त करते हुए देखा जा सकता है। रश्मिका और विजय ने रिसेप्शन देने से पहले अपने चाहने वालों के लिए एक दावत का आयोजन किया। इस दौरान दोनों खुद अपने फैंस को खाना परोसते हुए दिखाई दिए। उनकी दयालुता ने लोगों का दिल जीत लिया है।