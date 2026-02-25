रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 2 रस्मों से करेंगे शादी, देखें मेहमानों की सूची

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Feb 25, 202610:07 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। उनकी शादी की झलकियां सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही हैं। यह भी पता चला है कि दोनों 2 रस्मों के साथ शादी करेंगे। फिलहाल तो उनकी शादी के सभी कार्यक्रम निजी रखे जा रहे हैं जिसमें कुछ चुनिंदा मेहमान ही शामिल होंगे। इस बीच, रश्मिका और विजय की शादी का गवाह बनने वाले मेहमानों की सूची भी सामने आ गई है।