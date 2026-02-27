रश्मिका-विजय ने गृहमंत्री अमित शाह को दिया न्यौता

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने गृहमंत्री अमित शाह को रिसेप्शन के लिए किया आमंत्रित

लेखन ज्योति सिंह 10:22 am Feb 27, 202610:22 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने उदयपुर में एक निजी समारोह के दौरान परिवार और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में शादी के वचन लिए। नवविवाहित जोड़े की खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरों से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। इस बीच, रश्मिका और विजय की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें दोनों गृहमंत्री अमित शाह अपनी रिसेप्शन पार्टी के लिए न्यौता देते दिखाई दे रहे हैं।