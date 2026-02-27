रश्मिका और विजय की शादी के बाद पहली झलक, एयरपोर्ट पर दिखा खूबसूरत लुक
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पति-पत्नी बनकर उदयपुर से लौट रहे हैं। नवविवाहित जोड़े को एयरपोर्ट पर देखा गया है, जहां माैजूद पैपराजी ने तुरंत दोनों को अपने कैमरों में कैद किया। सुर्ख लाल कढ़ाई वाले सूट में नई नवेली दुल्हन बनीं रश्मिका बला की खूबसूरत दिखी हैं। वहीं विजय सफेद कपड़ों में काला चश्मा लगाए दिखे। उनके चेहरे की रौनक देखने लायक है। दोनों हाथ में हाथ डालकर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया।
रश्मिका और विजय ने झुककर किया नमस्ते, पैपराजी ने दी बधाई
वीडियो में, रश्मिका और विजय दोनों को भारी सिक्योरिटी के बीच उदयपुर एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है। यह जोड़ा जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला-चिल्लाकर उन्हें बधाई देने लगे। वहीं नवविवाहित जोड़े ने झुककर और हाथ जोड़कर पैपराजी को नमस्ते किया और उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान, वीडियो में कुछ लोग "रश्मिका देवरकोंडा" चिल्लाते हुए भी सुनाई दिए जिसपर अभिनेत्री भी ब्लश करती नजर आईं।
#WATCH | Newlyweds Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna arrive at Udaipur airport, greet their fans pic.twitter.com/ZRJAFVUrYz— ANI (@ANI) February 27, 2026
हैदराबाद में रिसेप्शन देंगे रश्मिका और विजय
रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को परिवार और करीबी दोस्तों की माैजूदगी में शादी की थी। दोनों ने पहले तेलुगु रीति-रिवाज के साथ शादी रचाई। इसके बाद शाम को कोडवा समारोह के साथ शादी संपन्न की। खबरों के मुताबिक, 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा जिसमें सिनेमा, खेल और राजनीति गलियारों की कई हस्तियां शामिल होंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को न्यौता देते हुए दोनों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।
#ViRosh Jodi Creates History! 🇮🇳✨— Hari Babu Anantha 🤵🏻 (@AnanthaHaribabu) February 27, 2026
The internet is buzzing with one of Tollywood's most talked-about off-screen moments: #VijayDeverakonda and #RashmikaMandanna – the beloved #ViRosh pair – personally invited Hon'ble Prime Minister Narendra Modi to their grand wedding reception… pic.twitter.com/kb0SJTUBrz