ऐपल भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है

क्या सरकार के टैक्स में छूट को 2041 तक बढ़ाने के प्रस्ताव से ऐपल होगा फायदा?

क्या है खबर?

भारत सरकार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स में छूट को 2041 तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इस कदम से ऐपल को फायदा हो सकता है क्योंकि वह देश में आईफोन का उत्पादन बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स कानूनों में संशोधन के ड्राफ्ट का हिस्सा यह प्रस्ताव ऐपल जैसी विदेशी कंपनियों को लंबे समय तक टैक्स से जुड़ी निश्चितता देने के लिए है। ये कंपनियां देश में अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को मशीनरी सप्लाई करती हैं।