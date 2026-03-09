रश्मिका मंदाना हुईं भावुक, पोस्ट में लिखा- ऐसा प्यार पाओ जो तुम्हें आजाद कर दे

पोस्ट

रश्मिका ने प्रशंसक को किया ये रिप्लाई

प्रशंसक ने पोस्ट में रश्मिका और विजय के प्यार की तारीफ की थी। इसपर रिप्लाई देते हुए अभिनेत्री ने लिखा, 'मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ पढ़कर मैं इतने लंबे समय में कभी भावुक नहीं हुई। कहने को बहुत कुछ है, पर कह नहीं पा रही। मैं अपनी जगह बना रही हूं और इस सफर के लिए बहुत आभारी हूं। इसे समझने के लिए धन्यवाद। प्यार के बारे में इतना कह सकती हूं-ऐसा प्यार पाओ जो तुम्हें आजाद कर दे।'