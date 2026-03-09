LOADING...
रश्मिका मंदाना ने लिखा भावुक पोस्ट

रश्मिका मंदाना हुईं भावुक, पोस्ट में लिखा- ऐसा प्यार पाओ जो तुम्हें आजाद कर दे

लेखन ज्योति सिंह
Mar 09, 2026
11:31 am
क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी को उदयपुर में एक निजी समारोह में शादी रचाई थी। 4 मार्च को नवविवाहित जोड़े ने एक भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था जिसमें कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। शादी के बाद से ही रश्मिका और विजय लागातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस बीच, एक प्रशंसक ने अभिनेत्री के लिए दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा जिसे पढ़कर वह भावुक हो गईं।

पोस्ट

रश्मिका ने प्रशंसक को किया ये रिप्लाई

प्रशंसक ने पोस्ट में रश्मिका और विजय के प्यार की तारीफ की थी। इसपर रिप्लाई देते हुए अभिनेत्री ने लिखा, 'मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ पढ़कर मैं इतने लंबे समय में कभी भावुक नहीं हुई। कहने को बहुत कुछ है, पर कह नहीं पा रही। मैं अपनी जगह बना रही हूं और इस सफर के लिए बहुत आभारी हूं। इसे समझने के लिए धन्यवाद। प्यार के बारे में इतना कह सकती हूं-ऐसा प्यार पाओ जो तुम्हें आजाद कर दे।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

फिल्म

इस फिल्म में साथ दिखेंगे रश्मिका और विजय

रश्मिका और विजय की प्रेम कहानी फिल्मी सेट से शुरू हुई थी। दोनों ने 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में काम किया है। अब उनकी नई फिल्म 'रणबाली' आने के लिए तैयार है। शादी के कुछ दिन बाद ही रश्मिका और विजय ने इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म का टीजर जारी किया था, और अपने प्रशंसकों को तोहफा दिया था। फिल्म में, विजय स्वतंत्रता सेनानी 'रणबाली' के किरदार में दिखेंगे, जबकि रश्मिका 'जयम्मा' का किरदार निभाएंगी।

