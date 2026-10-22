जाह्नवी कपूर के 'पेड्डी' विवाद पर रश्मिका मंदाना ने कही यह बात

रश्मिका मंदाना ने हाल ही में जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' से जुड़े विवाद पर अपनी राय रखी। यह सब तब शुरू हुआ जब करण जौहर ने इस बात पर चिंता जताई कि कुछ किरदारों को अति-यौनिक तरीके से पेश किया जाता है।

करण ने रश्मिका से पूछा था कि क्या वह ऐसे बोल्ड किरदार चुनने में सावधानी बरतती हैं। उन्होंने कहा था, "रश्मिका, आपकी फिल्मों में मैंने कभी ऐसा होता नहीं देखा। तो क्या आप इस बात का खास ख्याल रखती हैं, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो या कोई और भाषा हो?"