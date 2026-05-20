'कॉकटेल 2' से शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के नए गाने 'तुझको' का टीजर रिलीज, दिखी कमाल की केमिस्ट्री

आते ही छा गया टीजर

'तुझको' का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। फैंस इसे अपना नया पसंदीदा गाना बता रहे हैं और गाने की धुन के साथ-साथ राश्मिका-शाहिद की जोड़ी की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने तो ये तक लिख दिया, 'ये गाना तो मैं बार-बार सुनूंगा।'

इसी बीच फिल्म का एक और गाना 'मशूका' भी है, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सैनन की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है।

होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।