रश्मिका मंदाना ने दक्षिण भारतीय लहजे पर ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब, जानिए क्या बोलीं

रश्मिका मंदाना ने 'कॉफी विद करण' के 9वें सीजन में साफ-साफ बताया कि उन्हें अपने दक्षिण भारतीय लहजे की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

रश्मिका ने यह साफ कर दिया कि उन्हें अपनी जड़ों पर गर्व है और वह ऑनलाइन आलोचना को अपने फैसलों पर असर नहीं डालने दे रही हैं।

उन्होंने कहा, "जब से मैंने फिलम इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, तब से मुझे किसी न किसी बात के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, चाहे वो मेरी परफॉरमेंस हो, मेरी भाषा, मेरा अभिनय या सिर्फ मेरा लहजा। इसलिए मैं कभी भी अपने ऊपर कोई रोक-टोक नहीं लगाना चाहती थी। मैं सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि सभी में काम करना चाहती थी। मैं सिर्फ एक ही भाषा बोलना नहीं चाहती थी, बल्कि हर भाषा सीखना चाहती थी।"