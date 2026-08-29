रश्मिका मंदाना को मिली करियर की सबसे बड़ी फिल्म, भारत रत्न एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में आएंगी नजर

इस फिल्म का निर्देशन गौतम तिन्ननुरी कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है और ना ही इसकी कहानी या संगीत से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने आई है।

रश्मिका इस खास किरदार को निभाने के लिए पूरी लगन से तैयारी कर रही हैं। वो सुब्बुलक्ष्मी के शांत स्वभाव, उनके व्यक्तित्व और ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस को अपनी एक्टिंग में बखूबी उतारने की कोशिश में जुटी हैं। माना जा रहा है कि ये रश्मिका के करियर की सबसे यादगार और बड़ी भूमिकाओं में से एक साबित हो सकती है।