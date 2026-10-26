रश्मिका ने दिया ट्रोल्स को जवाब

रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, बोलीं- 100 क्या? 1000 बार करूंगी प्रपोज

लेखन सयाली 03:56 pm Oct 26, 202603:56 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' के दूसरे एपिसोड में नजर आने के बाद से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विजय को 'रेड फ्लैग' करार किया जा रहा है और रश्मिका उन्हें 100 बार प्रपोज करने के चलते ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। हालांकि, अब अभिनेत्री ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। रश्मिका ने अपने रिश्ते पर कहा, 'मैं विजय को 1000 बार प्रपोज करूंगी, 100 तो कुछ भी नहीं है।'