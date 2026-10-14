रश्मिका मंदाना ने जीता सबका दिल, 400 परिवारों के सालभर के राशन का उठाया जिम्मा

रश्मिका मंदाना ने समाज के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 400 परिवारों को गोद लिया है और आने वाले एक साल तक वे हर महीने पर उनके राशन का खर्च उठाएंगी।

उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए बताया कि यह मदद 3-3 महीने के अंतराल पर मिलेगी। इससे इन परिवारों को पैसे बचाने और आगे की योजना बनाने का मौका मिलेगा।

रश्मिका को उम्मीद है कि उनकी इस पहल से दूसरे लोग भी मदद के लिए प्रेरित होंगे। इससे यह पता चलेगा कि छोटे-छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।