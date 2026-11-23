रश्मिका ने बताया कि वह पहले ऑनलाइन आने वाली नकारात्मक टिप्पणियों का जवाब देती थीं, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज करना पसंद करती हैं। उनका मानना है कि ऐसे कमेंट्स पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। सार्वजनिक तौर पर लोगों की नजरों में रहने के बावजूद, वह इसे अपने पेशे का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करती हैं।

वहीं, दूसरी ओर उनकी आने वाली एक्शन फिल्म 'मैसा' की रिलीज तारीख 27 नवंबर से आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म की नई रिलीज की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है।