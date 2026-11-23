'कॉफी विद करण' के बाद 'पहचान के गलत इस्तेमाल' पर भड़के रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, सीधा पुलिस में दर्ज की शिकायत
हाल ही में 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड के बाद ऑनलाइन भारी ट्रोलिंग का सामना करने के बाद, रश्मिका मंदाना ने बताया है कि उन्होंने और विजय देवरकोंडा ने पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज कराई।
अभिनेत्री ने साफ किया कि इस उत्पीड़न में उनके नाम से फर्जी पोस्ट बनाना और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करना शामिल था।
रश्मिका ने कहा, "मैं पूरी तरह से योद्धा की तरह मुकाबला करूंगी।"
रश्मिका ने ट्रोलर्स को किया नजरअंदाज
रश्मिका ने बताया कि वह पहले ऑनलाइन आने वाली नकारात्मक टिप्पणियों का जवाब देती थीं, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज करना पसंद करती हैं। उनका मानना है कि ऐसे कमेंट्स पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। सार्वजनिक तौर पर लोगों की नजरों में रहने के बावजूद, वह इसे अपने पेशे का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करती हैं।
वहीं, दूसरी ओर उनकी आने वाली एक्शन फिल्म 'मैसा' की रिलीज तारीख 27 नवंबर से आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म की नई रिलीज की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है।