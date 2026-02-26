रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरें जारी, शादी के जोड़े में लगे खूबसूरत

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दूल्हा-दुल्हन बने इस जोड़े की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ गई है जिसपर फैंस प्यार लुटा रहे हैं। दुल्हन के लिबास में रश्मिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं विजय भी उन्हें कड़ी टक्कर देते दिखे हैं। बता दें, जोड़े ने सुबह तेलुगु परंपराओं से शादी की थी। वहीं शाम को कोडवा रीति-रिवाजों से शादी रचाई है।

तस्वीरें रश्मिका और विजय ने लिखा भावुक पोस्ट रश्मिका ने शादी की तस्वीरों को साझा करते हुए विजय के लिए भावुक पोस्ट भी लिखी है। उन्होंने लिखा, 'मिलिए आप सभी से "मेरे पति" से! वो इंसान जिन्होंने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया, वो इंसान जिन्होंने मुझे शांति का एहसास कराया! आइए साथ मिलकर सबसे बेहतरीन जीवन जिएं! मैं आपसे प्यार करती हूं!' तस्वीराें में दोनों परंपरओं को बेहद खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। फैंस दोनों सितारों को बधाई देते नहीं थक रहे।

Advertisement

समारोह 4 दिन तक रश्मिका और विजय का शादी समारोह रश्मिका और विजय की शादी की रस्में राजस्थान के उदयपुर में निभाई गई हैं। 23 फरवरी को दोनों ने परिवार और रिश्तेदारों के लिए जापानी थीम वाले डिनर का आयोजन किया था, जबकि अगले दिन सभी ने पूल पार्टी और क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाया था। शाम को संगीत समारोह रखा गया था जिससे रश्मिका और विजय की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थीं। खबरों के मुताबिक, रश्मिका ने विजय के लिए 'पुष्पा 2' के गाने पर परफॉर्म किया था।

Advertisement