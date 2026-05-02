रश्मि देसाई ने बताई थिएटर की 'कड़वी' हकीकत, बोलीं- पहचान और हक के लिए तरसते हैं रंगमंच के सितारे

रश्मि देसाई को अपने थिएटर सफर पर गर्व

रश्मि देसाई ने अपने थिएटर के दिनों को याद करते हुए वैष्णवी, प्रतिमा, अयूब, ओजस रावल और असिफ पटेल जैसे साथी कलाकारों के साथ बिताए समय को बेहद खास बताया।

उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे थिएटर को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गंभीर रचनात्मक क्षेत्र के रूप में देखें और इसके पीछे की कड़ी मेहनत का सम्मान करें।

रश्मि का मानना है कि भले ही दुनिया उन्हें 'उत्तरन' जैसे टीवी शो या 'झलक दिखला जा 5' जैसे रियलिटी शो से जानती हो, लेकिन उनके करियर की बुनियाद थिएटर ही है और उन्हें अपने इस सफर पर गर्व है।