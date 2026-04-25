राशा थडानी को भाए राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी, 'लगन लगी रे' में जमेगी जोड़ी

अलग-अलग तरह के रोल के लिए तैयार राशा

वीर हिरानी के साथ कुछ स्क्रिप्ट रीडिंग करने के बाद राशा ने उनकी तारीफ की। उन्होंने बताया, "हम कुछ रीडिंग कर चुके हैं, वीर बहुत अच्छे इंसान हैं और बेहद प्रतिभाशाली हैं।" वो अब फिल्म की शूटिंग शुरू करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। राशा साफ कहती हैं कि वो किसी एक तरह के रोल में बंधकर नहीं रहना चाहतीं। राशा रोमांस से लेकर हॉरर तक, हर तरह की फिल्म करने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी बात को सीधे-सीधे कहा, "मैं हर तरह का काम करने की कोशिश कर रही हूं।"