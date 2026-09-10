'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' के इस्तेमाल पर रैपरिया बालाम का फूटा गुस्सा, निर्माताओं पर लगाए आरोप
रैपरिया बालाम, जिन्होंने 'शूरवीर' गाने को बनाया है, इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनका गाना 'मिर्जापुर: द मूवी' में एक गैंगस्टर सीन में इस्तेमाल हुआ है। यह सब उनकी मर्जी के बिना हुआ है।
उन्होंने फिल्म बनाने वालों को आड़े हाथों लिया है और उनसे माफी मांगने को कहा है। रैपरिया ने साफ तौर पर कहा कि उनके गाने को जिस तरह से दिखाया गया है, उससे वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
रैपरिया ने की गाना हटाने की मांग
रैपरिया सिर्फ माफी ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। साथ ही, उनकी यह भी उम्मीद है कि महाराणा प्रताप के नाम पर एक स्कूल बनाया जाए।
ट्रूपर रिकॉर्ड्स का कहना है कि उन्होंने एक्सल एंटरटेनमेंट को इस गाने का लाइसेंस दिया था, लेकिन रैपरिया का कहना है कि गाने का कॉपीराइट उनके पास है। इस वजह से मामला काफी गर्मा गया है।
इस बीच, राजस्थान के नेताओं और मेवाड़ के शाही परिवार के सदस्यों ने भी महाराणा प्रताप को गैंगस्टरों से जोड़ने की कड़ी आलोचना की है। वे इस मामले में कार्रवाई करने पर जोर दे रहे हैं।