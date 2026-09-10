रैपरिया बालम ने 'मिर्जापुर: द मूवी' में गाने के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति, भेजा कानूनी नोटिस

राजस्थान के रैपर बालम इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनके गाने को, जिसे असल में महाराणा प्रताप के सम्मान में बनाया गया था, 'मिर्जापुर: द मूवी' में उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल कर लिया गया।

उन्होंने इसे अपराध और मारपीट से जोड़ने को घोर अपमानजनक बताया है। उनके मुताबिक, यह ऐसा ही है जैसे किसी मंदिर में भक्ति गीत बज रहा हो और कोई बार का गाना बजाकर नाचने लगे।

इस मामले को लेकर बालम ने पहले ही एक कानूनी नोटिस भेज दिया है और उनकी मांग है कि इस गाने को तुरंत हटाया जाए।