कार्टेल हिंसा के बाद मैक्सिको में फंसे रैपर हनी सिंह? गायक ने दिया ये अपडेट
क्या है खबर?
मैक्सिको में इस वक्त कार्टेल हिंसा के चलते स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। 22 फरवरी को जब यह हिंसक घटना घटी, उस वक्त रैपर हनी सिंह मेक्सिको में मौजूद थे जिससे उनके फैंस उनकी सुरक्षा के लिहाज से काफी परेशान थे। हालांकि रैपर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने फैंस को आश्वत किया है कि वह "मेक्सिको में सुरक्षित हैं" और अपने घर निकल रहे हैं। इसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली।
पोस्ट
हनी सिंह ने पोस्ट के जरिए फैंस का आभार जताया
रैपर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने चाहने वालों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन के बगल में खड़े अपनी तस्वीर साझा की। इसके साथ में कैप्शन लिखा, 'आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद! मैं मेक्सिको में सुरक्षित हूं, बस घर वापस आ रहा हूं। #हरहरमहादेव' उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'चलो अच्छा है, आप सेफ हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।'
मामला
जानिए क्यों चर्चा में आया मेक्सिको
22 फरवरी को जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल के मुखिया नेमेसियो "एल मेनचो" ओसेगुएरा सर्वेंटेस को सेना ने मार गिराया था। वांछित कार्टेल नेता की हत्या के बाद से मैक्सिको में हिंसा भड़क उठी। कई राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया। वाहनों में आग लगा दी गई है जिससे प्यूर्टो वल्लार्टा सहित कई रिसॉर्ट शहरों में अमेरिकी पर्यटक वहां फंसे हैं। घटना के बाद, सेना अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में 25 से अधिक सुरक्षाकर्मी और 1 नागरिक मारे गए हैं।