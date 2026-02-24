रैपर हनी सिंह ने बताया कि वह सुरक्षित हैं

कार्टेल हिंसा के बाद मैक्सिको में फंसे रैपर हनी सिंह? गायक ने दिया ये अपडेट

Feb 24, 2026

मैक्सिको में इस वक्त कार्टेल हिंसा के चलते स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। 22 फरवरी को जब यह हिंसक घटना घटी, उस वक्त रैपर हनी सिंह मेक्सिको में मौजूद थे जिससे उनके फैंस उनकी सुरक्षा के लिहाज से काफी परेशान थे। हालांकि रैपर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने फैंस को आश्वत किया है कि वह "मेक्सिको में सुरक्षित हैं" और अपने घर निकल रहे हैं। इसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली।