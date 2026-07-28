ईशा रिखी की पोस्ट से मची हलचल

रैपर बादशाह के शादीशुदा रिश्ते में दरार? पत्नी ईशा बोलीं- दिखावा बंद करने को तैयार हूं

लेखन ज्योति सिंह 12:29 pm Jul 28, 202612:29 pm

क्या है खबर?

रैपर बादशाह अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ईशा रिखी के रहस्यमयी पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दोनों की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और अब फैंस सोचने को मजबूर हैं कि शायद उनके रिश्ते में खटास आ गई। दरअसल, ईशा ने अपने भावुक पोस्ट में बताया कि वह डर में जी रही थीं और अपने पति के "प्रभाव और शक्ति" से अभिभूत महसूस कर रही थीं।