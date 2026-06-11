ईशा रिखी ने रैपर बादशाह संग शादी पर प्रतिक्रिया दी

अभिनेत्री ईशा रिखी ने रैपर बादशाह संग शादी पर लगाई मुहर, साझा की पहली तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Jun 11, 202610:04 am

क्या है खबर?

रैपर बादशाह और ईशा रिखी और की शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। फैंस जानने के लिए बेहद उत्साहित थे कि क्या वाकई दोनों ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली है, क्योंकि दोनों ने कभी एक-दूसरे के साथ तस्वीरें साझा नहीं कीं। यहां तक कि दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो भी नहीं करते हैं। अब आखिरकार ईशा ने 'AMA' (आस्क मी एनिथिंग) सेशन के दौरान रैपर संग शादी की पुष्टि की है।