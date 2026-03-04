बादशाह को शो से पहले 'द ओ2 एरिना' में नहीं मिला प्रवेश, वीडियो में जताई नाराजगी

रैपर बादशाह को 'द ओ2 एरिना' में नहीं मिला प्रवेश

लेखन ज्योति सिंह 01:14 pm Mar 04, 202601:14 pm

क्या है खबर?

मशहूर रैपर बादशाह 22 मार्च को इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वह लंदन के प्रतिष्ठित स्थल 'द ओ2 एरिना' में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय रैपर बनने जा रहे हैं। हालांकि, शो से पहले उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसमें बताया कि उन्हें वेन्यू के अंदर प्रवेश नहीं मिला। बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें उन्हें 'द ओ2 एरिना' के गेट के बाहर उदास देखा जा सकता है।