बादशाह को शो से पहले 'द ओ2 एरिना' में नहीं मिला प्रवेश, वीडियो में जताई नाराजगी
क्या है खबर?
मशहूर रैपर बादशाह 22 मार्च को इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वह लंदन के प्रतिष्ठित स्थल 'द ओ2 एरिना' में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय रैपर बनने जा रहे हैं। हालांकि, शो से पहले उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसमें बताया कि उन्हें वेन्यू के अंदर प्रवेश नहीं मिला। बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें उन्हें 'द ओ2 एरिना' के गेट के बाहर उदास देखा जा सकता है।
पोस्ट
रैपर बादशाह ने पोस्ट में कही ये बात
बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया है जिसमें वह नीले और लाल रंग की जैकेट और ट्रैक पैंट पहने दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही है। वीडियो पर लिखा है, 'अंदर घुसने नहीं दिया, अब 22 मार्च को अपने 20000 परिवार के साथ अंदर जाऊंगा।' रैपर ने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, 'लंदन की इज्जत का सवाल है 22 मार्च O2 टिकट लिंक बायो में है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
March 4, 2026
प्रतिक्रिया
बादशाह की पोस्ट पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
बादशाह के वीडियो पर सितारे और फैंस भी समर्थन जताते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नोरा फतेही ने कमेंट करते हुए लिखा, 'चलो चलें!' एक यूजर ने रैपर का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, 'हमें आप पर हमेशा गर्व है।' एक अन्य ने लिखा, 'दरवाजे पर रोके जाने से लेकर स्टेज पर राज करने तक, यही हैं बादशाह।' बता दें, बादशाह ने लंदन में अपने शो को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि वह इसके लिए बहुत उत्साहित हैं।