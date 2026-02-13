पाकिस्तान बेच रहा 'धुरंधर' की पायरेटेड DVD

पाकिस्तान में दिखा 'धुरंधर' का क्रेज, धड़ाधड़ बिक रहीं पायरेटेड DVD; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 10:43 am Feb 13, 202610:43 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का बोलबाला देश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश में भी देखने को मिल रहा है। भले ही फिल्म रिलीज के वक्त इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया हो, लेकिन वहां की जनता इसका लुत्फ उठाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुकानों पर 'धुरंधर' की पायरेटेड DVD को देखते हुए देखा जा सकता है। वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।