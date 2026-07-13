'प्रलय' के साथ तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह

'प्रलय' की शूटिंग के बाद काम से विराम लेंगे रणवीर सिंह? सामने आई ये बड़ी वजह

लेखन ज्योति सिंह 04:04 pm Jul 13, 202604:04 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को देश और विदेश से खूब प्रसंशा हासिल हुई। अब वह अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जिसका निर्देशन जय मेहता करेंगे। ताजा जानकारी के अनुसार, इस जॉम्बी थ्रिलर की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी जोकि दिवाली तक चलेगी। इसके बाद वह काम से कुछ समय का विराम लेने का मन बना रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण सामने आया है।