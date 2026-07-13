'प्रलय' की शूटिंग के बाद काम से विराम लेंगे रणवीर सिंह? सामने आई ये बड़ी वजह

'प्रलय' की शूटिंग के बाद काम से विराम लेंगे रणवीर सिंह? सामने आई ये बड़ी वजह
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को देश और विदेश से खूब प्रसंशा हासिल हुई। अब वह अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जिसका निर्देशन जय मेहता करेंगे। ताजा जानकारी के अनुसार, इस जॉम्बी थ्रिलर की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी जोकि दिवाली तक चलेगी। इसके बाद वह काम से कुछ समय का विराम लेने का मन बना रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण सामने आया है।
परियोजना
'प्रलय' की शूटिंग में जुटने के लिए तैयार हैं रणवीर
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'प्रलय' के लिए शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी जिसमें जुटने के लिए रणवीर पूरी तरह से तैयार हैं।
दिवाली तक फिल्म की शूटिंग जारी रहेगी, जिसके बाद प्रोडक्शन कुछ समय के लिए ब्रेक लेगा।
वहीं दूसरे शेड्यूल की शूटिंग 2027 से शुरू होने की उम्मीद है।
हालांकि, तब तक रणवीर पितृत्व अवकाश लेंगे, क्योंकि वह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
ऐलान
अप्रैल में दीपिका-रणवीर ने की थी घोषणा
दीपिका और रणवीर ने सितंबर, 2024 में अपनी पहली बेटी दुआ पादुकोण का स्वागत किया था।
अक्टूबर, 2025 में उन्होंने दिवाली पर बेटी की पहली झलक को फैंस के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया।
वहीं इस साल अप्रैल में, इस जोड़े ने ऐलान किया कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल अभिनेत्री अपनी प्रेग्नेंसी की तीसरे तिमाही में हैं।
ऐसे में रणवीर अपने परिवार के साथ पूरा समय बिताता चाहते हैं।