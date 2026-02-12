'धुरंधर' से सफलता के शिखर पर पहुंचे रणवीर सिंह, अब सबसे महंगी फिल्म से मचेगा तहलका

फिल्म

300 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा फिल्म का बजट

मिड-डे के मुताबिक, रणवीर अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' के लिए तैयार हो रहे हैं, जो एक हाई कॉन्सेप्ट जॉम्बी ड्रामा फिल्म है। इसका निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं। यह रणवीर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी, जिसका बजट कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। पिंकविला से बातचीत में सूत्र ने बताया, "रणवीर ने एक बैकएंड प्रॉफिट शेयरिंग डील की है और स्क्रिप्ट डेवलपमेंट से लेकर VFX योजना तक हर चरण में शामिल हैं।"