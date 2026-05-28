रणवीर सिंह की 'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा'
मनोरंजन
रणवीर सिंह की अनसेंसर्ड स्पाइ थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा' ने रिलीज के 6 दिन बाद ही दुनिया भर में 3.6 मिलियन व्यूज बटोरे हैं।
यह फिल्म 22 मई 2026 को जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का रॉ कट दर्शकों को ऐसे एक्शन और राजनीतिक पल दिखा रहा है, जिन्हें सिनेमाघरों में रिलीज के समय छांट दिया गया था।
वहीं दर्शक भी इस पूरे अनुभव को बेहद पसंद कर रहे हैं।
'धुरंधर: द रिवेंज' कब होगी OTT पर रिलीज?
जियो हॉटस्टार ने भारत में सबसे ज्यादा दर्शकों को अपनी ओर खींचा, जहां 2.3 मिलियन लोगों ने फिल्म देखी। वहीं, नेटफ्लिक्स ने दुनिया भर से 1.3 मिलियन व्यूज बटोरे।
फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे बड़े कलाकार भी हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि यह टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है।
इस जबरदस्त चर्चा के बीच, फिल्म का सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' 5 जून को जियो हॉटस्टार इंडिया पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है।