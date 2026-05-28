रणवीर सिंह की 'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा' मनोरंजन May 28, 2026

रणवीर सिंह की अनसेंसर्ड स्पाइ थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा' ने रिलीज के 6 दिन बाद ही दुनिया भर में 3.6 मिलियन व्यूज बटोरे हैं।

यह फिल्म 22 मई 2026 को जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का रॉ कट दर्शकों को ऐसे एक्शन और राजनीतिक पल दिखा रहा है, जिन्हें सिनेमाघरों में रिलीज के समय छांट दिया गया था।

वहीं दर्शक भी इस पूरे अनुभव को बेहद पसंद कर रहे हैं।