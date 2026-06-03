रणवीर सिंह ने FWICE पर दागा कानूनी नोटिस, 'डॉन 3' विवाद में क्या टूटेगा यूनियन का शिकंजा?
अभिनेता रणवीर सिंह ने फिल्म 'डॉन 3' से बाहर होने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) को कानूनी नोटिस भेजा है। FWICE ने अपने 5 लाख सदस्यों को रणवीर सिंह के साथ काम न करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था, जब रणवीर ने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी थी।
FWICE का दावा है कि रणवीर ने संगठन द्वारा भेजे गए बार-बार के रिमाइंडर और नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसमें उनसे इस फैसले पर सफाई मांगी गई थी।
हालांकि, रणवीर सिंह के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस पूरे मामले में FWICE का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है।
कानूनी विशेषज्ञ ने FWICE के बैन पर कही यह बत
एक कानूनी विशेषज्ञ की राय है कि FWICE रणवीर सिंह जैसे उन कलाकारों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं कर पाएगा जो संगठन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में यह बैन शायद अदालत में टिकेगा नहीं।
इस पूरी घटना ने फिल्म यूनियनों की शक्ति और उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब सबकी निगाहें मुंबई में बुधवार को होने वाली FWICE की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं।