रणवीर सिंह ने FWICE पर दागा कानूनी नोटिस, 'डॉन 3' विवाद में क्या टूटेगा यूनियन का शिकंजा? मनोरंजन Jun 03, 2026

अभिनेता रणवीर सिंह ने फिल्म 'डॉन 3' से बाहर होने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) को कानूनी नोटिस भेजा है। FWICE ने अपने 5 लाख सदस्यों को रणवीर सिंह के साथ काम न करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था, जब रणवीर ने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी थी।

FWICE का दावा है कि रणवीर ने संगठन द्वारा भेजे गए बार-बार के रिमाइंडर और नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसमें उनसे इस फैसले पर सफाई मांगी गई थी।

हालांकि, रणवीर सिंह के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस पूरे मामले में FWICE का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है।