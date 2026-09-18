मुंबई के लालबागचा राजा पहुंचे रणवीर सिंह, लिया बप्पा का आशीर्वाद; देखें वीडियो
क्या है खबर?
बॉलीवुड सितारे हर साल मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल में पहुंचकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। इस साल भी तमाम सितारों ने पहुंचकर अपनी उपस्थित दर्ज कराई है। इनमें रणवीर सिंह भी शामिल हो चुके हैं। 17 सितंबर को अभिनेता अपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला और भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंचे। सोशल मीडिया पर पंडाल से उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें रणवीर को भावुक होकर बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा गया।
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Many actors of Bollywood are seriously changing.— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) September 18, 2026
Ranveer Singh also visited Lalbaugcha Raja to seek Bappa’s blessings.
He changed himself lot after the success of Dhurandhar, his body language, dress, manners, way of talking, refuse unnecessary media attention. pic.twitter.com/3GlRNtocBV
अभिवादन
बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद फैंस से मिले अभिनेता
वीडियो में, रणवीर को सफेद रंग का कुर्ता-पायजामा पहने और हाथ जोड़े बप्पा का आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। बाद में वह अपने फैंस से भी मिले।
इस दौरान उनकी आंखों में भक्ति का भाव और आंसूं साफ नजर आए।
'धुरंधर फ्रेंचाइजी' की अपार सफलता के बाद, रणवीर अपनी आगामी फिल्म 'प्रलय' में व्यस्त चल रहे हैं।
इसके अलावा, वह जल्द ही अपनी पत्नी और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत भी करने वाले हैं।
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All eyes on Ranveer Singh as he arrives for darshan! ✨ #RanveerSingh #LalbaugchaRaja #GanpatiDarshan #GanpatiBappaMorya— MissMalini (@MissMalini) September 17, 2026
[Ranveer Singh, Lalbaugcha Raja, Ganpati darshan, Bappa blessings, Ranveer Singh] pic.twitter.com/Esi7VqUYNo