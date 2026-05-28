रणवीर सिंह संग फिर इतिहास रचने वाले थे आदित्य धर, अब लटका 'चंद्रगुप्त मौर्य' का भविष्य?

रणवीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) के साथ चल रहे उनके बड़े विवाद का साया अब उनके अगली बड़ी फिल्मों पर भी पड़ने लगा है। 'डॉन 3' को लेकर मचे घमासान के बाद अब खबर आ रही है कि 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की महात्वाकांक्षी फिल्म 'चंद्रगुप्त मौर्य' पर भी भारी संकट मंडरा रहा है। क्या जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

रिपोर्ट संकट में आई 'चंद्रगुप्त मौर्य' और 'प्रलय' रणवीर और FWICE के बीच चल रहा विवाद अब उनके करियर के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। फेडरेशन द्वारा रणवीर के खिलाफ जारी किए गए 'असहयोग निर्देश' के बाद उनकी कई आने वाली फिल्मों के भविष्य पर गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कड़े फैसले के कारण निर्देशक आदित्य धर की महत्वाकांक्षी फिल्म 'चंद्रगुप्त मौर्य' और उनकी बहुप्रतीक्षित जॉम्बी थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' पूरी तरह से अनिश्चितता के घेरे में आ गई हैं।

नाराजगी 'डॉन 3' से बाहर होते ही रणवीर पर फूटा निर्माताओं का गुस्सा ये पूरा मामला बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया है। इसकी मुख्य वजह है कि FWICE का ये कड़ा निर्देश रणवीर के 'डॉन 3' से अचानक बाहर होने की खबरों के बाद आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के निर्माताओं फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने ये दावा किया है कि रणवीर के इस फैसले की वजह से उन्हें बहुत भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के बाद से फेडरेशन ने एक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।

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फिल्में इन फिल्मों पर मंडराया FWICE के विवाद का खतरा रणवीर के एक प्रोजेक्ट से जुड़े निर्माता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "अगर यही स्थिति आगे बिगड़ती है तो सभी निर्माता मिलकर दखल के लिए आयोग (CCI) का रुख कर सकते हैं।" 'प्रलय' के अलावा, रणवीर निर्देशक आदित्य धर के 'चंद्रगुप्त मौर्य' आधारित ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से भी जुड़े हैं। वो एक बड़ी फिल्म के लिए आदित्य चोपड़ा से भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब इन सभी फिल्मों का भविष्य इस विवाद के सुलझने पर टिका है।

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